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 | Onur Kaya

Victor Osimhen transferi için dev takas! Takımın yarısını gönderip onu alacaklar

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artıyor. Kesenin ağzını açan İngiliz devi, Nijeryalı golcünün transferinde gereken 75 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödeyebilmek için takımdan 11 futbolcuyu göndererek kaynak oluşturacak. Ayrıca Osimhen'i gözüne kestiren bir başka İngiliz ekibinin de transfer için dev bir takas teklifinde bulunacağı öğrenildi.

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Victor Osimhen transferi için dev takas! Takımın yarısını gönderip onu alacaklar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:37

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen transfer gündeminden düşmüyor. Yıldız futbolcunun talipleri her geçen gün artarken, Osimhen'e kanca takan iki İngiliz devinin teklifleri ortaya çıktı.

ICARDI'YI ARATMADI

Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi aratmadı. Arjantinli yıldızın toplam 31 gollük skor katkısını mart ayının ortasında yakalayan Osimhen, büyük alkış topladı.

İNGİLİZ BASININDAN TRANSFER İDDİASI

Bu sezon Galatasaray'da performansıyla göz kamaştıran yıldız oyuncu hakkında transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen'i gözüne kestirdi.

İngiliz devinin teknik direktörü Enzo Maresca'nın yeni sezonda bir golcü istediği ve Osimhen transferine onay verdiği belirtildi.

CHELSEA OSIMHEN İÇİN 11 FUTBOLCUSUNU YOLLUYOR

Haberde, Chelsea'nin Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyebilmek için 11 oyuncusunu gözden çıkardığı kaydedildi.

İngiliz devinin Osimhen transferi için veda etmeyi planladığı isimler şöyle:

  • Kepa Arrizabalaga (Bournemouth'ta kiralık),
  • Raheem Sterling (Arsenal'de kiralık),
  • Ben Chilwell (Crystal Palace'ta kiralık)
  • Joao Felix (Milan'da kiralık),
  • Trevoh Chalobah,
  • Axel Disasi (Aston Villa'da kiralık),
  • Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund'da kiralık),
  • Renato Veiga (Juventus'ta kiralık),
  • David Datro Fofana (Sezonun ilk yarısında Göztepe'de kiralıktı).
  • Alfie Gilchrist (Sheffield United'da kiralık),
  • Armando Broja.
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MANU'DAN DEV TAKAS TEKLİFİ

Öte yandan bir başka İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United da Osimhen için Napoli'ye takas teklifinde bulunacak. İngilizlerin, listenin ilk sırasına yazdığı belirtilen Nijeryalı golcü için Rasmus Hojlund'u teklif edeceği öne sürüldü.

70 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

İtalyan kulübü Atalanta'dan 70 milyon Euro'ya transfer edilen Hojlund, Manchester United'da beklentileri karşılayamadı. İngiliz basını, Napoli'nin Danimarkalı futbolcuyu Atalanta'da oynadığı dönemde de takip ettiği ancak transferini gerçekleştiremediğini yazdı.

NAPOLİ'DEN AÇIKLAMA

Napoli Sportif Direktörü Manna, geçtiğimiz günlerde Osimhen'in geleceği için açıklamalarda bulunmuştu. Manna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz."

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Sıkça Sorulan Sorular

Victor Osimhen kaç yaşında?
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta dünyaya geldi. Yıldız futbolcu henüz 26 yaşında.
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