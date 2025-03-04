Galatasaray'a Victor Nelsson sürprizi! Roma kararını verdi

Galatasaray'dan Roma'ya kiralık olarak giden Victor Nelsson için karar verildi. İtalya ekibi Roma, Galatasaray'dan kiraladığı Victor Nelsson için satın alma opsiyonuyla ilgili süreci netleştirdi, işte ayrıntılar.

Galatasaray tarafından satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, ara transferden bu yana İtalya'da forma giyiyor. 500 bin Euro bedelle kiralık gönderilen stoper için anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmuştu ama süreç beklendiği gibi gitmedi.

ROMA'DAN FLAŞ KARAR! VICTOR NELSSON TRANSFERİ İPTAL EDİLDİ

Danimarkalı defansı kiralık olarak denemek isteyen ve performansına göre karar vermeyi planlayan Roma, Nelsson'un sürecinden memnun olmadı ve 10 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi! Türkiye Gazetesi'nin haberine göre deneyimli savunmacı, sezon sonunda Galatasaray'a geri gelecek.