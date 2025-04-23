Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

Victor Osimhen transferinde Arsenal'den Galatasaray'a büyük müjde geldi. Victor Osimhen ile uzun zamandır ilgilenen Arsenal; dev transferden vazgeçti ve Galatasaray'ın eli güçlendi. Topçular, Galatasaray'ın yıldızından ziyade Viktor Gyökeres transferi üzerinden ilerlemeye karar verdiler.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ: ARSENAL VAZGEÇTİ

Victor Osimhen Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak geldiğinden bu yana performansıyla dikkat çekerken, an itibarıyla ise masadan büyük bir takım eksildi! Victor Osimhen ile Viktor Gyökeres arasında epeydir kritikler yapan Arsenal yönetimi, İngiliz basınının haberine göre Osimhen transferinden vazgeçti ve hedefini net olarak Gyökeres olarak belirledi. Süreçten hareketle Galatasaray'a müjde olarak duyurulan gelişme, Manchester United ve Juventus gibi rakiplerle rekabete devam edileceğinin göstergesi olarak kabul edildi.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE GALATASARAY ÖNE ÇIKTI

Victor Osimhen ile ilgilenen Manchester United'ın içinde bulunduğu kaos ve yine Şampiyonlar Ligi'ne gidememe ihtimali süreci zorlaştırırken, Juventus'ta da yeni bir yapılanma söz konusu ve bu iki kulübün de nasıl bir yol izleyeceği hala tam olarak belli değil. Bu kritiklerden hareketle Victor Osimhen için Galatasaray'ın bir adım öne çıktığı süreç, hem Şampiyonlar Ligi hem de daha da iddialı bir takım kurma projesiyle destekleniyor! Zira Aslan, gelecek yıl Avrupa'da daha güçlü bir takım olmak amacıyla kadrosuna ciddi yatırımlar yapmaya devam edecek.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE BONSERVİS KONUSU

En nihayetinde ise Galatasaray'ın sponsorluklarla çözmek istediği transfer, Victor Osimhen'in kalma kararıyla birlikte başarıyla sonuçlanacak gibi görülüyor.