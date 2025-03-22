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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Wilfried Zaha sürprizi! Bu kez oldu

Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan Wilfried Zaha için olumlu gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray tarafından Amerika ekibi Charlotte FC'ye gönderilen Wilfried Zaha, uzun zaman sonra ilk kez istikrarlı bir görüntü çizdi.

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Galatasaray'a Wilfried Zaha sürprizi! Bu kez oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 21:15

Wilfried Zaha Galatasaray'da bekleneni verememiş ve sırasıyla Olympique Lyon ile Charlotte FC'ye kiralanmıştı. Fransa'daki süreci kaotik olan ve Galatasaray yönetimini umutsuzluğa sürekleyen Wilfried Zaha, Amerika'da ise tam tersi bir ivme yakaladı ve Charlotte FC teknik ekibini memnun etti.

Welcome to The QC, Wilfried Zaha | Charlotte FC

GALATASARAY'DA WILFRIED ZAHA TRANSFERİ

Fildişili kanat oyuncusunu bedelsiz olarak transfer eden Galatasaray, daha sonraki süreçte Zaha'dan aradığını bulamamış ve oyuncuyu kiralık göndermeye başlamıştı. Lyon macerasında adeta yokları oynayan Zaha, akabinde ise geçtiğimiz ara transferde Charlotte FC'ye gönderilmişti. Kiralık gittiği Amerika'da disiplinli bir şekilde çalışan ve maçlarda düzenli oynamaya başlayan Fildişili hücumcu, MLS ekibinin yönetimini memnun etti ve taraftarlardan da tam not aldı! Sürecin böyle olumlu devam etmesi halinde kiralık anlaşmasındaki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen Charlotte FC yönetimi, yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Wilfried Zaha leaves Galatasaray for the MLS and Charlotte FC - Inside World Football

WILFRIED ZAHA'NIN CHARLOTTE FC PERFORMANSI

Amerika ekibi ile 3 maça çıkan ve 270 dakika sahada kalan Zaha, 1 de gol attı. 32 yaşındaki hücumcu, bu şekilde etkili performanslar göstermeyi sürdürürse kariyerine Amerika'da devam edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ZAHA GALATASARAY'DA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Fildişili hücumcu, sarı kırmızılı formayla 43 mücadelede yer almış ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.
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