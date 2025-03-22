Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Boca Juniors tarafından transfer açıklaması geldi

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira için yine Boca Juniors ihtimali gündeme geldi. Arjantin ekibinin eski futbolcusu Sergio Martinez, Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olmak istediğini açıkladı.

Galatasaraylı Lucas Torreira için Arjantin'de oynama ihtimali gittikçe güçleniyor. Daha önce de yoğun şekilde konuşulan transfere dair Boca Juniors'ın eski futbolcusu Sergio Martinez'den açıklama geldi.

LUCAS TORREIRA GALATASARAY'DAN AYRILIP BOCA JUNIORS'A GİTMEK İSTİYOR

“Torreira gelmek için can atıyor, açıkçası her zaman Boca Juniors'ın radarında. Ancak, Boca’ya gelmek için fedakârlık da yapmak zorunda! Avrupa’da gerçekten çok yüksek maaş alıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli. İki taraf orta yolu bulunca, transfer hızlıca bitebilir.”

LUCAS TORREIRA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Uruguaylı ön libero, 3272 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.