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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın eski hocaları rakip oldu: Roberto Mancini ve Igor Tudor karşı karşıya!

İtalya Serie A devi Juventus, Thiago Motta'nın alternatifleri olarak iki eski Galatasaraylı Roberto Mancini ve Igor Tudor'u gündemine aldı. Kötü bir sezon geçiren ve Thiago Motta ile yolları ayırmaya hazırlanan Juventus, Galatasaray'ın eski hocalarından Roberto Mancini ya da Igor Tudor'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın eski hocaları rakip oldu: Roberto Mancini ve Igor Tudor karşı karşıya!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 16:09

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini ve Igor Tudor, an itibarıyla Juventus için listenin başında geliyor. Thiago Motta ile beklentilerin altında kalan Juventus, yönetimin Roberto Mancini ya da Igor Tudor ile anlaşmasıyla birlikte yeni bir yapılanma sürecine girecek.

İKİ ESKİ GALATASARAYLI ROBERTO MANCINI VE IGOR TUDOR JUVENTUS'A TALİP

Halihazırda iki hocanın da boşta olduğu süreç, İtalya basını tarafından resmen duyuruldu ve Mancini ile Tudor'un bu gelişmelere oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Esasen ise ilk temasların başladığı gelişmede, yakın zamanda kulüpten resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Come giocherebbe la Juventus con Tudor o Mancini: modulo, tattica e giocatori chiave | Goal.com Italia

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS'TA SON DURUM NEDİR?
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz şekilde PSV'ye elenen İtalyan devi, Serie A'da da neredeyse havlu atmış ve sezonu iddiasız bir hale getirmiş durumda.
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ETİKETLER
#galatasaray
#juventus
#Igor Tudor
#ıgor tudor
#roberto mancini
#Spor
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