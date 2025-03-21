Victor Osimhen Nijerya galibiyetinde başrol oynadı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. haftasında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, rakibini 2-0 mağlup etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 12. ve 45+4. dakikalarda Galatasaray'ın oyuncusu Osimhen kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel de ilk 11'de sahaya çıktı.

Nijerya bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükselterek 4. sırada yer aldı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sırada bulunuyor.