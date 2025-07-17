Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi

Son şampiyon Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları son sürat devam ediyor. Okan Buruk'un da özel olarak istediği kale bölgesi transferi için düşünülen isimler belli oldu. İşte o isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:33

Son şampiyon 'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için düşünülen isimler belli oldu.

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi



Yaz dönemine Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak giren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi



Camianın gündeminde Victor Osimhen transferi yer alırken, bir yandan da yeni kalecinin hangi isim olacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi

OKAN BURUK'UN EN BEĞENDİĞİ İSİMLER

Listesinde birçok önemli ismi barındıran Galatasaray'da teknik direktör 'un favorisi olan iki isim ortaya çıktı.

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi

EDERSON VE SOMMER

Manchester City'den 'u pas yeteneği ve yüksek teknik becerisi nedeniyle üst sıraya yazan tecrübeli çalıştırıcının beğendiği bir diğer isim ise Yann Sommer...

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi

Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan İsviçreli eldivene hem Buruk hem de teknik heyet sıcak bakıyor. Transfer, mali koşulların uygun olması halinde kısa sürede sonuçlanabilir.

DİĞER ADAY TER STEGEN

Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı ise Marc-Andre ter Stegen olarak öne çıkıyor. Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli file bekçisi için Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, "Bence ter Stegen artık Barcelona'da forma şansı bulamayacak. Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirmek istiyorsa düzenli olarak oynamalı. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa transfer olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk "İstiyorum" dedi

10 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

Okan Buruk, listedeki isimler üzerinden değerlendirmesini yapacak ve 10 gün içinde son karar verilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ederson Galatasaray'a gelecek mi? Transferin gerçekleşmesi için kritik detay belli oldu
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#okan buruk
#Ederson
#Emiliano Martinez
#Yann Sommer
#Marc-andre Ter Stegen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.