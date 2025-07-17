Galatasaray'a yeni kaleci! Okan Buruk

Son şampiyon Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için düşünülen isimler belli oldu.





Yaz transfer dönemine Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak giren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.





Camianın gündeminde Victor Osimhen transferi yer alırken, bir yandan da yeni kalecinin hangi isim olacağı belirsizliğini koruyor.

OKAN BURUK'UN EN BEĞENDİĞİ İSİMLER

Listesinde birçok önemli ismi barındıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un favorisi olan iki isim ortaya çıktı.

EDERSON VE SOMMER

Manchester City'den Ederson'u pas yeteneği ve yüksek teknik becerisi nedeniyle üst sıraya yazan tecrübeli çalıştırıcının beğendiği bir diğer isim ise Yann Sommer...



Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan İsviçreli eldivene hem Buruk hem de teknik heyet sıcak bakıyor. Transfer, mali koşulların uygun olması halinde kısa sürede sonuçlanabilir.

DİĞER ADAY TER STEGEN

Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı ise Marc-Andre ter Stegen olarak öne çıkıyor. Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli file bekçisi için Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, "Bence ter Stegen artık Barcelona'da forma şansı bulamayacak. Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirmek istiyorsa düzenli olarak oynamalı. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa transfer olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

10 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

Okan Buruk, listedeki isimler üzerinden değerlendirmesini yapacak ve 10 gün içinde son karar verilecek.