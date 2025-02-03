Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezalısı oldu!

03 Şubat 2025 22:21 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 22:25

Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışına devam eden Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta sarı kart gören Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmadan Ahmed Kutucu'nun şık golüyle 1-0'lık skorla galip geldi.

Sarı kırmızılı takımın maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada sarı kart gördü. İkinci yarı Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Muslera ise 82, Abdülkerim Bardakcı ise 90+5'te sarı kart gördü.

Bununla birlikte Torreira, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.