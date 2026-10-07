Galatasaray'da ayrılacağı konuşuluyordu, Okan Buruk yeşil ışık yaktı: İlkay Gündoğan sevinci

Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da karşılaşma öncesi hazırlıklar sürerken kadroda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Pendikspor ile hazırlık maçı yaptı ve 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN SEVİNCİ

Galatasaray'da Pendikspor ile oynanan maçta İlkay Gündoğan'ın performansı teknik heyeti memnun etti. Aslan'da şu ana kadar beklenileni veremeyen tecrübeli futbolcu, milli arayı iyi geçirdi.

Pendikspor karşılaşmasında sahanın iyilerinden olan 35 yaşındaki futbolcunun lige dönüşte daha fazla süreler alması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERECEK

Teknik Direktör Okan Buruk'un da tecrübeli oyuncunun performansından memnun olduğu öğrenildi. İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta 11 dakika süre aldı.

35 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. İlkay'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.