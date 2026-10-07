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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:19

Galatasaray'da ayrılacağı konuşuluyordu, Okan Buruk yeşil ışık yaktı: İlkay Gündoğan sevinci

Galatasaray milli arada Pendikspor ile yaptığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Pendikspor ile oynanan karşılaşmada Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan İlkay Gündoğan forma giydi. Okan Buruk'un 35 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olduğu öğrenildi.

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Editor
 Murat Makas
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Galatasaray'da ayrılacağı konuşuluyordu, Okan Buruk yeşil ışık yaktı: İlkay Gündoğan sevinci
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:19

Süper Lig'in 7. haftasında 'ta 'yı konuk edecek 'da karşılaşma öncesi hazırlıklar sürerken kadroda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ile hazırlık maçı yaptı ve 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da ayrılacağı konuşuluyordu, Okan Buruk yeşil ışık yaktı: İlkay Gündoğan sevinci

İLKAY GÜNDOĞAN SEVİNCİ

Galatasaray'da Pendikspor ile oynanan maçta 'ın performansı teknik heyeti memnun etti. Aslan'da şu ana kadar beklenileni veremeyen tecrübeli futbolcu, milli arayı iyi geçirdi.

Pendikspor karşılaşmasında sahanın iyilerinden olan 35 yaşındaki futbolcunun lige dönüşte daha fazla süreler alması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılacağı konuşuluyordu, Okan Buruk yeşil ışık yaktı: İlkay Gündoğan sevinci

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERECEK

Teknik Direktör Okan Buruk'un da tecrübeli oyuncunun performansından memnun olduğu öğrenildi. İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta 11 dakika süre aldı.

Galatasaray'da ayrılacağı konuşuluyordu, Okan Buruk yeşil ışık yaktı: İlkay Gündoğan sevinci

35 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. İlkay'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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#galatasaray
#İlkay Gündoğan
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#pendikspor
#kasımpaşa
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#Spor
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