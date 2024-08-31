Galatasaray'da ayrılık! Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:10
Son dakika haberi:Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'dan Wilfred Zaha'nın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesi karşılıklı sona erdi.
Galatasaray, Wilfred Zaha'nın ardından bir yabancı futbolcusuyla daha yolları ayırdı. Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Zaha, 3 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a sezon sonuna kadar kiralandı.
GEÇEN SEZONU BAŞAKŞEHİR'DE GEÇİRMİŞTİ
2022-23 sezonu başında 2.5 milyon euro karşılığında Lyon'dan kadroya katılan 29 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Başakşehir'de geçirmişti.
Sarı-kırmızılı forma ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve tüm kulvarlada toplam 31 karşılaşmaya çıkan Dubois, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.
Kaynak: tgrthaber.com