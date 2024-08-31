Galatasaray'da ayrılık! Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi

31 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:10

Galatasaray, Wilfred Zaha'nın ardından bir yabancı futbolcusuyla daha yolları ayırdı. Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Zaha, 3 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a sezon sonuna kadar kiralandı.

GEÇEN SEZONU BAŞAKŞEHİR'DE GEÇİRMİŞTİ

2022-23 sezonu başında 2.5 milyon euro karşılığında Lyon'dan kadroya katılan 29 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Başakşehir'de geçirmişti.

Sarı-kırmızılı forma ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve tüm kulvarlada toplam 31 karşılaşmaya çıkan Dubois, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.