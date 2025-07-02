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 | Onur Kaya

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray, Muslera ve Mertens'ten sonra bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un takımda düşünmediği tecrübeli futbolcuyla sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelindi.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 06:16
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 07:10

Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, orta saha transferine hız verdi. Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan ve Orkun Kökçü gibi yıldız isimlerle temasta olan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek

KEREM DEMİRBAY'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek

GALATASARAY FORMASIYLA 76 MAÇ

Galatasaray'a 2023 yazında katılan ve toplam 76 maça çıkan tecrübeli orta saha, 7 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 676 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek
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ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#eyüpsor
#eyüpspor
#Kerem Demirbay
#Spor
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