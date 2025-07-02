Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray, Muslera ve Mertens'ten sonra bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un takımda düşünmediği tecrübeli futbolcuyla sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelindi.
Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, orta saha transferine hız verdi. Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan ve Orkun Kökçü gibi yıldız isimlerle temasta olan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de hareketlilik yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray'a 2023 yazında katılan ve toplam 76 maça çıkan tecrübeli orta saha, 7 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 676 dakika sahada kaldı.