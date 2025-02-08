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 | Onur Kaya

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek

Sezon başında yaptığı transferlerin birçoğundan beklediği verimi alamayan Galatasaray'da büyük pişmanlık yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, büyük umutlarla transfer edilen yeni transferiyle sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 16:00

Ligde ve Avrupa'da kupa hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı kırmızılılar, kadrosunu 4 yeni oyuncuyla güçlendirdi. Ancak yönetim, takımda performansı yetersiz görülen isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Monaco'dan 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Ismail Jakobs, 2024-25 sezonu için de oyuncuya 2.1 milyon Euro garanti ücret verileceğini bildirmişti. Ancak Senegalli futbolcu ağrıları ve sakatlıklarıyla Galatasaray'ı adeta pişman etti.

Geçmişinde sürekli sakatlıklar ve özel hayat problemi olmasına karşın transfer edilen Jakobs, henüz ligin ilk yarısı geride kalırken hem ligde hem Avrupa'da birçok maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

BU SEZON 11 MAÇI KAÇIRDI

Galatasaray'a umut verici bir başlangıç yapmasına ve sahadaki performansıyla göz doldurmasına rağmen Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da şu ana dek 10 maç kaçırdı. Jakobs, ligde yarın oynanacak Adana Demirspor maçında da forma giyemeyecek.

OKAN BURUK'U BIKTIRDI

Teknik direktör Okan Buruk da as sol bek olarak düşündüğü ve ilk maçlarıyla sonunda sol bek problemini çözdüğü düşünülen Jakobs'un sürekli sakatlanması veya 'ağrılarım var' diyerek idmana çıkmaması, oynamaması nedeniyle bıktı. Okan Buruk, Jakobs'un sakatlıkları nedeniyle sol bek için sürekli olarak farklı formüller üretmek zorunda kaldı.

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILACAK

Webaslan'ın haberine göre;  Galatasaray yönetimi bu transferde hata yaptığını düşünmeye başladı ve daha fazla zarar etmeden Jakobs'un kontratından çıkma planları yapmaya karar verdi. Yönetim, sezon sonunda oyuncuyla vedalaşmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Ismail Jakobs, 1 asistlik skor katkısı verebildi.

 

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