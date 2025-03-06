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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da büyük şanssızlık! Okan Buruk'un tüm planı altüst oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmesi Okan Buruk'un tüm planlarını etkiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finalde oynayacağı zorlu maç; Okan Buruk'u fikstür açısından ince hesaplamalar yapmak zorunda bırakacak, işte detaylar.

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Galatasaray'da büyük şanssızlık! Okan Buruk'un tüm planı altüst oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 16:23

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmesi, Okan Buruk açısından ince dokunması gereken bir sürece sebep oldu. Kupa fikstürünün belli olmasıyla birlikte Fenerbahçe deplasmanına gideceği belli olan Galatasaray, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisini düşünmeye başladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY EŞLEŞMESİ VE OKAN BURUK'UN BEŞİKTAŞ PLANI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe çekişmeli bir yarış içindeyken, şimdi de Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştiler! Zorlu geçmesi beklenen maçın tarihi açıklanınca, Galatasaray açısından zorlu bir fikstür oluştu. Zira sarı kırmızılı ekip, hafta sonu lig maçında Beşiktaş deplasmanına çıkacak ve hemen ardından da kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynamak zorunda kalacak.

Okan Buruk: Hedefimiz bir ilki gerçekleştirmek | Goal.com Türkçe

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Okan Buruk için tüm planlamalar yeniden başlarken, Galatasaray açısından ise çok kritik bir viraja girilecek! Eğer Aslan; hem Beşiktaş'a hem de Fenerbahçe'ye kaybederse, Süper Lig ve Türkiye Kupası'na aynı anda havlu atabilir. Ayrıca bu kritik fikstür, Okan Buruk için Galatasaray'dan gönderilme sürecini de başlatabilir.

MİLLİ ARA SONRASI SENARYOLAR NETLEŞECEK

Milli aradan sonra Galatasaray; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise kupada Galatasaray ile karşılaştıktan sonra hafta sonunda Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE SON DURUM NEDİR?
Galatasaray 65 puanla liderken, Fenerbahçe ise 61 puanla ikinci sırada.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#derbi
#Fenerbahçe
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Spor
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