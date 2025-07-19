Galatasaray'da dev proje yürürlüğe girdi!

Galatasaray'da Florya arazisi için süreç tamamlandı. Sarı kırmızılılar, dev projeyi Nivak Yapı ile ilerletmeye karar verdi.

GALATASARAY'DAN PROJE DUYURUSU

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı AŞ arasında bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KULÜP AYRICA İHALE SÜRECİNİ DE AÇIKLADI

"İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli değerlendirme ve sonuç raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı AŞ ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır."