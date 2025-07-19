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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da dev proje yürürlüğe girdi!

Galatasaray'dan Florya Projesi için KAP açıklaması geldi. Sarı kırmızılı yöneticiler, Nivak Yapı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzaladı.

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Galatasaray'da dev proje yürürlüğe girdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 00:27

'da arazisi için süreç tamamlandı. Sarı kırmızılılar, dev projeyi Nivak Yapı ile ilerletmeye karar verdi.

GALATASARAY'DAN PROJE DUYURUSU

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı AŞ arasında bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da dev proje yürürlüğe girdi!

KULÜP AYRICA İHALE SÜRECİNİ DE AÇIKLADI

" Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli değerlendirme ve sonuç raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı AŞ ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA PROJELERİN HEDEFİ NEDİR?
Süper Lig devi, mali tabloyu dengelemek ve büyümeye devam etmek için çalışmalara devam ediyor.
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#Spor Kulübü
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