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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Dries Mertens krizi! Okan Buruk'a rest çekti

Galatasaray'da Dries Mertens gündemi devam ediyor. Okan Buruk'un son haftalarda Galatasaray formasını vermediği Dries Mertens, yönetimle konuştu ve resti çekti. Tecrübeli oyuncunun net tavrı, Okan Buruk'un fikrini değiştiriyor mu? İşte ayrıntılar.

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Galatasaray'da Dries Mertens krizi! Okan Buruk'a rest çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 15:41

Galatasaray'da Dries Mertens sıkıntısı yaşanıyor. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, son haftalarda düşüşe geçmiş ve başarılı hoca da çareyi Dries Mertens'i kulübeye göndermekle bulmuştu. Okan Buruk'un bu kritik kararı, an itibarıyla Hollandalı futbolcuyu yol ayrımına getirdi.

GALATASARAY'DA DRIES MERTENS VE OKAN BURUK KARŞI KARŞIYA

Yaşı sebebiyle kondisyon sıkıntıları yaşayan Dries Mertens, son dönemde adeta kulübeye hapsolmuştu. Süreçten memnun olmayan Hollandalı yıldız, Okan Buruk ile görüştü ve oynamak istediğini dile getirdi. Yönetime de aktarılan olayda, Dries Mertens'in oynamaması durumunda ayrılığı düşündüğü ifade edildi. Halihazırda Galatasaray'ın hücum hattının aksadığını belirten Mertens, bu problemi çözebileceği mesajını verdi ve ilk 11'e dönmek istediğini net şekilde ifade etti.

OKAN BURUK'TAN YENİ KARAR

Bir süredir Mertens'i yedek oturtan Okan Buruk, yeni bir formasyon deneyecek ve Osimhen ile Morata'nın arkasında oyun kurucu olarak Hollandalı 10 numaraya tekrar şans verecek. Bu karar kısa vadede yine değişirse, Dries Mertens'in Galatasaray'dan ayrılması ya da futbolu bırakması bekleniyor.

Dries Mertens yine kalitesini konuşturdu

HOLLANDALI 10 NUMARANIN PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 41 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Dries Mertens
#Transfer Haberleri
#Spor
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