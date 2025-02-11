Galatasaray'da Frankowski'nin sözleşme detayları ortaya çıktı! Maliyeti resmen belli oldu

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski için sözleşme detayları belli oldu. Uzun süredir bek arayan Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferi ile bu süreci tamamladı.

GALATASARAY'DAN PRZEMYSLAW FRANKOWSKI İÇİN AÇIKLAMA

Yarım sezonluk kiralama için Polonyalı oyuncunun kulübü Lens'e 1 milyon Euro ödenecekken, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise 7 milyon Euro daha ödeme yapılacak. Ayrıca da tecrübeli savunmacının yarım sezon için 900 bin Euro kazanacağı açıklanırken, oyuncunun bonservisinin alınması halinde maaş da 1.7 milyon Euro olacak.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 Futbol sezonu için net 900.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 eurodur. Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2025-2026 sezonu için 1.700.000 euro, 2026-2027 sezonu için 1.700.000 euro, 2027-2028 sezonu için 1.700.000 euro. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1889056884092740023