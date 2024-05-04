Galatasaray'da hedef dünya yıldızları! Casemiro heyecanı başladı

04 May 2024 11:23 - Güncelleme : 04 May 2024 11:23

Şampiyonluğa yakın olan ve yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da transfer listesinde hedef yine dünya yıldızları...

Lucas Torreira'nın yanında güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Okan Buruk tecrübeli isimlere rotasını çevirdi.

HEDEFTE CASEMIRO VAR

Sarı-Kırmızılılar, merkezde tecrübeli-genç karışımını uygulamak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Cimbom'da bir isim ön plana çıktı.

Akşam'da yer alan haberde Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro, sarı-kırmızılıların ilk hedefi olarak öne çıktı.

CASEMIRO MANCHESTER'DA DURMAK İSTEMİYOR

Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro, geçtiğimiz ayki açıklamasında United'la bağları zayıflattı.

Brezilyalı orta saha, "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum, gerçek bu. Şampiyonluk değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz" demişti.

Devler Ligi grubunda Galatasaray'a karşı mücadele eden Casemiro, bu kez Sarı-Kırmızılı renkler için ter dökebilir.