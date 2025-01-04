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Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:17
Galatasaray&#039;da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi çıktı. Arjantinli forvet oyuncusu geçirdiği sakatlık sonrasında kendi ülkesinde ameliyat olmak istedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu karara sert çıkarak oyuncunun Türkiye'de ameliyat olması gerektiğini ifade etti. İddialara göre Mauro Icardi Arjantin'de ameliyat olma konusunda ısrarcı davranarak geçireceği operasyonu Türkiye'de yapmak istemiyor.

Galatasaray​'ın Avrupa'da oynadığı Tottenham​ maçında sakatlanan Mauro Icardi​ çapraz bağlarını koparmıştı. Sezonu kapatan başarılı forvet oyuncusu Icardi, ameliyat olmak için kendi ülkesi Arjantin'de bulunuyor.

Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti - 1. Resim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncusu Icardi'nin ameliyatı için Türkiye'ye gelmesini istedi ancak. Mauro Icardi kendi ülkesinde operasyon geçireceğini iletti.

Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti - 2. Resim

DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDİ'YE UYARI!

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün iddiasına göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin bu kararı sonrasında oldukça sinirlenerek ameliyatın Arjantin'de olmasını kabul etmedi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti - 3. Resim

Başkan Dursun Özbek'in, Icardi'nin ameliyat kararı ve özel hayatı konusunda profesyonelce davranmadığını söyleyerek, Arjantin'den Türkiye'ye gelmesini istedi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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