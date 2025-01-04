Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi çıktı. Arjantinli forvet oyuncusu geçirdiği sakatlık sonrasında kendi ülkesinde ameliyat olmak istedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu karara sert çıkarak oyuncunun Türkiye'de ameliyat olması gerektiğini ifade etti. İddialara göre Mauro Icardi Arjantin'de ameliyat olma konusunda ısrarcı davranarak geçireceği operasyonu Türkiye'de yapmak istemiyor.
Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi çapraz bağlarını koparmıştı. Sezonu kapatan başarılı forvet oyuncusu Icardi, ameliyat olmak için kendi ülkesi Arjantin'de bulunuyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncusu Icardi'nin ameliyatı için Türkiye'ye gelmesini istedi ancak. Mauro Icardi kendi ülkesinde operasyon geçireceğini iletti.
DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDİ'YE UYARI!
Gazeteci Ali Naci Küçük'ün iddiasına göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin bu kararı sonrasında oldukça sinirlenerek ameliyatın Arjantin'de olmasını kabul etmedi.
Başkan Dursun Özbek'in, Icardi'nin ameliyat kararı ve özel hayatı konusunda profesyonelce davranmadığını söyleyerek, Arjantin'den Türkiye'ye gelmesini istedi.