Galatasaray'da Icardi krizi! Dursun Özbek veto etti

04 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:17

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi çıktı. Arjantinli forvet oyuncusu geçirdiği sakatlık sonrasında kendi ülkesinde ameliyat olmak istedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu karara sert çıkarak oyuncunun Türkiye'de ameliyat olması gerektiğini ifade etti. İddialara göre Mauro Icardi Arjantin'de ameliyat olma konusunda ısrarcı davranarak geçireceği operasyonu Türkiye'de yapmak istemiyor.