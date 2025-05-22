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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Kevin De Bruyne çıkmazı: Dünya yıldızının istekleri şaşırttı!

Kevin De Bruyne ile yakından ilgilenen Galatasaray'a, Belçikalı futbolcudan ağır talepler geldi. Yıldız orta saha Kevin De Bruyne, an itibarıyla Galatasaray'dan çok yüksek bir maaş talebinde bulundu.

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Galatasaray'da Kevin De Bruyne çıkmazı: Dünya yıldızının istekleri şaşırttı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 19:27

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde 15 milyon Euro engeli çıktı. Deneyimli hücumcu, maaş pazarlığını 15 milyon Eurodan başlattı.

KEVIN DE BRUYNE GALATASARAY'I ŞAŞIRTTI

Galatasaray'ın 8-9 milyon Euroluk bir kontratla takıma katmak istediği Kevin De Bruyne, pazarlıkları 15 milyon Eurodan açtı! Türkiye'ye gelmesi halinde açık ara Süper Lig'in en çok kazanan futbolcusu olmak isteyen Kevin De Bruyne, Galatasaray yönetimini büyük bir çıkmaza itti. Halihazırda ilk temasların olumsuz ilerlediği süreçte, Belçikalı hücumcunun orta yolu bulmaması durumunda transferin çıkmaza girmesi söz konusu.

Galatasaray'da Kevin De Bruyne çıkmazı: Dünya yıldızının istekleri şaşırttı!

KEVIN DE BRUYNE VE BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City ile 39 maça çıkan Kevin De Bruyne, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İMZA PARASI KONUŞULMADI

Bonservisi elinde olan Kevin De Bruyne; maaş pazarlığındaki tavrıyla anlaşmayı zora sokarken, imza parası konusunun nasıl hallolacağı da ayrıca merak konusu oldu. Zira 33 yaşındaki oyuncunun, en az 10 milyon Euro da imza parası isteyeceği iddia ediliyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

KEVIN DE BRUYNE İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Yıldız isimle Napoli başta olmak üzere hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan pek çok takım görüşmeler yapıyor.
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