Galatasaray'da maç sonu çarpıcı açıklama!

Derbinin golsüz beraberlikle bitmesinin ardından maçı değerlendiren Mario Lemina, "Bu tarz maçlar yoğun olur. Topu daha fazla kontrol etmemiz gerekirdi. Oyun kurulumunda fazla acele etmemeliydik. 7 puan öndeyiz diyebiliriz bundan sonra. Genel olarak maçı kazanmak için elimizdeki her şeyi verdiğimizi düşünüyorum. Gurur duyuyorum burada olmaktan. Her zaman en iyimi vereceğim. Ben hileci değilim. Taraftarların benimle gurur duymasını istiyorum." dedi.

HERKES İŞİNE ODAKLANMALI VURGUSU

Bu maçtaki beraberlikle hedeflerine yaklaştıklarını belirten Davinson Sanchez, "3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Mücadelemizi biraz daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Rakibe yeterli tehdit yaratamadık. Buradan dersler alacağız tabii ki. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olması için çalışacağız. Daha çok bu tarz maçlarda oynadıkça, alışıyorsunuz. Maç maç hedefimize doğru da yaklaşıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Herkes işine odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.