Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalya'da görüşme yapmıştı! Kararını verdi

20 Kasım 2024 11:51 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:00

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sakatlıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan Arjantinli golcü karar değişikliğine gitti.

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Galatasaray​'ın UEFA Avrupa Ligi​'nde Tottenham​'ı 3-1 mağlup ettiği maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi​'nin durumu beklenenden ağır çıktı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e pres yaparken bir anda kendini yere bırakan Icardi, sakatlık​ nedeniyle oyuna devam edemeyen Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı meydana geldiği tespit edildi.

ROMA'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Tedavi için takımıyla birlikte yol haritası çizen Mauro Icardi, ameliyatı için İtalya'da görüşmelerde bulunmuştu. Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi'nin kararını değiştirdiği öğrenildi.

İTALYA'YI DEĞİL TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Tecrübeli golcünün ameliyatında ibre İstanbul'a döndü. Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmesinin ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

OKAN BURUK DA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da önceki gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti. Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.