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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kararı: Bir ihtimal daha var!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo süreci yeniden tasarlanıyor. Galatasaray'a geldiğinden bu yana huzursuzluğa sebep olan Nicolo Zaniolo, an itibarıyla ise tavır değiştirmiş görünüyor.

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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kararı: Bir ihtimal daha var!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 20:30

'da Nicolo Zaniolo sürprizi gündemi meşgul ediyor. Nicolo Zaniolo; antrenmandaki istekli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, sarı kırmızılı yönetim de 'son bir şans' ihtimalini değerlendirmeye başladı.

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO İÇİN SON ŞANS

'daki sansasyonel çıkışından sonra kariyeri sürekli olarak aşağı doğru giden Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın yaz kampında takımın en iyileri arasında yer aldı ve yönetimi farklı senaryolar düşünmeye itti. Esasen ise Galatasaray'a geldiğinden bu yana başka takımlara kiralanan ama o dönemlerde de sınıfı geçemeyen Zaniolo, şu anda ise Galatasaray tarafından son bir şans daha yakalayabilecek gibi duruyor! Zira yönetim, yetenekli futbolcunun disiplinli halini sürdürmesiyle birlikte ilk 11'de forma giyebileceğine inanıyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kararı: Bir ihtimal daha var!

NICOLO ZANIOLO KARİYERİNİ TOPARLAMAYA HAZIRLANIYOR

Son yıllarda futboldan çok uzaklaşan İtalyan yıldız, an itibarıyla ise yeniden form tutmak ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayarak sürpriz bir gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kararı: Bir ihtimal daha var!

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO GEÇEN SEZON NASILDI?
Geçtiğimiz takvim yılını Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, toplamda sadece 1026 dakika süre almış ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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ETİKETLER
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