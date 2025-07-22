Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kararı: Bir ihtimal daha var!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sürprizi gündemi meşgul ediyor. Nicolo Zaniolo; antrenmandaki istekli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, sarı kırmızılı yönetim de 'son bir şans' ihtimalini değerlendirmeye başladı.

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO İÇİN SON ŞANS

Roma'daki sansasyonel çıkışından sonra kariyeri sürekli olarak aşağı doğru giden Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın yaz kampında takımın en iyileri arasında yer aldı ve yönetimi farklı senaryolar düşünmeye itti. Esasen ise Galatasaray'a geldiğinden bu yana başka takımlara kiralanan ama o dönemlerde de sınıfı geçemeyen Zaniolo, şu anda ise Galatasaray tarafından son bir şans daha yakalayabilecek gibi duruyor! Zira yönetim, yetenekli futbolcunun disiplinli halini sürdürmesiyle birlikte ilk 11'de forma giyebileceğine inanıyor.

NICOLO ZANIOLO KARİYERİNİ TOPARLAMAYA HAZIRLANIYOR

Son yıllarda futboldan çok uzaklaşan İtalyan yıldız, an itibarıyla ise yeniden form tutmak ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayarak sürpriz bir transfer gerçekleştirmek istiyor.