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 | Onur Kaya

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo tehlikesi! İtalyan basını duyurdu, planlar altüst oldu

Galatasaray'ın sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta'ya, devre arasında ise Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan gelen haberler hayalleri suya düşürdü. Sarı kırmızılıların yüklü bir bonservis hedeflediği İtalyan golcüyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo tehlikesi! İtalyan basını duyurdu, planlar altüst oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 12:38

Galatasaray'ın Fiorentina'da kiralık forma giyen İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde kadroya girmekte zorlanıyor. Satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılıların planlarını tehlikeye soktu.

ZANIOLO'NUN DEĞERİ DÜŞTÜ

İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Nicolo Zaniolo'nun değerinde ise düşüş yaşandı. Zaniolo'nun piyasa değeri 2 milyon Euro düşerek 16 milyon Euro'ya geriledi.

İTALYAN BASININDAN BONSERVİS İDDİASI

Öte yandan Nicolo Zaniolo ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir açıklama geldi. Transfermarkt'ın İtalya Sorumlusu Jatin Dietl, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta'da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina'ya geçti. Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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15 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

İtalyan yıldızı 2023 Şubat ayında 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Zaniolo'yu geçtiğimiz sezon ise 5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun olası satışından 15-16 milyon Euro gelir bekliyordu.

FIORENTINA'DA GOLLE TANIŞAMADI

25 yaşındaki hücum oyuncusu ilk yarıda Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol 3 asist kaydetti. Zaniolo, ikinci yarıda transfer olduğu Fiorentina ile 6 maça çıktı ve henüz skor katkısı yapamadı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#İtalya
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#nicolò zaniolo
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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