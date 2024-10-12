Galatasaray'da Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı! 

12 Ekim 2024 00:25 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 00:27

Galatasaray'ın başında toplamda 108 maça çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aldığı galibiyetlerle Fatih Terim'i geride bıraktı. Yüzde 75 galibiyet yüzdesi yakalayan Buruk, Fatih Terim'i geride bırakma başarısı gösterdi.

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Okan Buruk​ Galatasaray​'ın başında çıktığı 108 maçta, yüzde 75'lik galibiyet oranı yakalayarak Fatih Terim​'i geride bıraktı.

Fanatik'in haberine göre, Buruk bu 108 maçta maç başına 2.36 puan ortalaması yakalarken, Fatih Terim ilk 108 karşılaşmasında yüzde 67 galibiyet oranı ve 2.24 puan ortalaması elde etmişti.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte kalesinde 107 gol gördü.

Fatih Terim'in ilk 108 maçında ise sarı-kırmızılı ekip toplamda 125 gol yemişti.