Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor galibiyetinin ardından duygularını paylaştı. İnanılmaz bir ortam olduğunu belirten başarılı hoca, yeni hedeflerinden bahsetti.

OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK DEMEÇLERİ

"İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun. Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak."