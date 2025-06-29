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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Orkun Kökçü sürprizi: Transferde ters köşe!

Galatasaray'da Orkun Kökçü transferi için çalışmalar başladı. Kaya Temel'in haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki milli yıldız Orkun Kökçü için resmen hazırlık yapıyor.

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Galatasaray'da Orkun Kökçü sürprizi: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 21:58

Galatasaray'dan Orkun Kökçü sürprizi geldi. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Orkun Kökçü'yü resmen gündemine aldı ve sürpriz takviye için hazırlıklara başladı.

GALATASARAY'DA ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi planlamaları kapsamında Orkun Kökçü kritiği yapılıyor. Galatasaray, Benfica'da başarılı performanslar gösteren Orkun Kökçü için an itibarıyla maliyet araştırmalarına başladı ve uygun bir zeminde buluşulmasıyla birlikte de kritik takviyeyi ivedi şekilde gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray'da Orkun Kökçü sürprizi: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY DA ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİNDE DEVREDE

Fenerbahçe'nin de transfer için nabız yokladığı süreçte, Galatasaray'dan karşı hamle geldi ve Orkun Kökçü için temaslar başladı.

Galatasaray'da Orkun Kökçü sürprizi: Transferde ters köşe!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI

Benfica ile bu sezon 55 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BENFICA ORKUN KÖKÇÜ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
Portekiz ekibi, Orkun Kökçü'yü 25 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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ETİKETLER
#orkun kökçü
#orkun kökçü
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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