Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 2 milyona geldi, 35 milyon euroya gidiyor

Galatasaray'ın Leroy Sane transferi sonrası son dönemlerde adı birçok kulüple anılan yıldızı Barış Alper Yılmaz için İtalyan devi devreye girdi. İtalyan basını son ayrıntıları duyurdu.

Calcio Mercato'nun haberine göre; İtalyan devi Inter, Barış Alper'i istiyor. Inter, milli futbolcu için temasları sürdürüyor.



Sarı kırmızılıların 35 milyon euro değer biçtiği milli yıldıza Premiere Lig'den de ilginin olduğu belirtildi.

HAKAN'LA TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRLER

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz takım arkadaşı olabilirler.

PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu,geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkmış ve 14 gol, 6 asistlik performansla oynamıştı.

2 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

FutbolaRize Öİ altyapısında başlayan Yılmaz; Ankara Demir ve A. Keçiörengücü takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 2 milyon euro bonservisle Galatasaray'a imza atmıştı.