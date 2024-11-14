Galatasaray’da sürpriz ayrılık iddiası! Kerem Demirbay, Okan Buruk ile görüştü

14 Kasım 2024 14:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:59

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın, devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon orta sahaya Gabriel Sara'nın transferinden sonra geri plana düşen 31 yaşındaki futbolcu, oynayamadığı için mutsuz. Demirbay'ın Okan Buruk ile görüştüğü öne sürüldü.

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Süper Lig’de kayıpsız devam eden Galatasaray’da Ocak ayı transferi için çalışmalar başladı. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Victor Osimhen’i kadrosuna katan Galatasaray’da hedef yine dünya yıldızları. Ancak sarı kırmızılı ekipte gidecek oyuncular da merak ediliyor.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray’da gündeme bir ayrılık iddiası bomba gibi düştü. Webaslan'da yer alan detaylarda İstediği süreleri bulamayan Kerem Demirbay’ın Okan Buruk ile konuşarak mutsuz olduğunu söylediği ve ayrılık talebini ilettiği belirtildi.

Galatasaray’da orta sahaya yapılan Gabriel Sara takviyesinin ardından pabucu dama atılan Kerem Demirbay, istediği süreleri bir türlü bulamadı.

KEREM DEMİRBAY'IN ÖNCELİĞİ ALMANYA

Kerem Demirbay’ın daha fazla süre almak istediği için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi. Yıldız ismin önceliğinin Almanya olduğu iddia edildi.