Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mertens'i ikilime sokan teklif

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk geleceği belirsizliğini koruyan Dries Mertens'e özel bir öneri sundu. Buruk'un önerisi ABD ve Avustralya'dan teklifler alan Mertens'i ikileme soktu!

Galatasaray'da son haftalarda tartışmalı penaltı pozisyonları ile gündeme geldikten sonra forma şansı bulamamaya başlayan Dries Mertens'in geleceğine nasıl bir yön vereceği merak konusu oldu.

OKAN BURUK TEKNİK EKİBE İSTEDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile yeni kontrat yapmayı düşünmüyor. Ancak Mertens'i elden bırakmayı da planlamıyor. Bu doğrultuda Teknik Direktör Okan Buruk'un sezon sonunda Mertens'ten teknik ekibe katılmasını teklif ettiği öğrenildi. Diğer yandan bu teklif, Mertens'i ciddi bir ikileme sürükleyecek gibi görünüyor!..

EŞİNİN TERCİHİ BELLİ

Oyuncuya ABD futbol ligi MLS'ten ve Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Juan Mata'nın forma giydiği Avustralya ekibi Western Sydney'den teklifler olduğu belirtildi. Buna karşılık Mertens'in nihai kararını sezon sonunda ailesiyle görüşerek vermek istediği ifade edildi. Buna karşın Belçikalı yıldızın eşinin İstanbul'da çok mutlu olduğu ve burada kalmak istediği vurgulandı.

MERTENS GALATASARAY'DA KAÇ KUPA KAZANDI?

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Bu sezon 42 maça çıkıp 2578 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 5 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.