Galatasaray Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı!

İstanbul
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda tempolu çalışmalar yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda aktivasyon ve core çalışması ile başlayan antrenman, sahada pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, dar alanda çift kale oyunla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.15’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.