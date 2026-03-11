Galatasaray'da tarihi Liverpool zaferi sonrası Icardi depremi! Yıldız golcüden beklenmedik tepki: Maçın bitiş düdüğüyle...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dev rakibi Liverpool’u 1-0 devirerek Avrupa’yı ayağa kaldıran Galatasaray’da, maç sonu yaşananlar galibiyetin önüne geçti.

Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi Mauro Icardi, Okan Buruk’un kararı sonrası adeta çılgına döndü. Arjantinli yıldızın maç sonu tavrı, camiada "kriz" olarak yorumlandı.

90 DAKİKA KULÜBEDE KALDI, FİTİLİ ATEŞLEDİ!

RAMS Park’ta iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanan maçta, teknik direktör Okan Buruk’un taktiksel tercihi herkesi şaşırttı. Dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Icardi, bu kritik 90 dakikayı kulübede tamamladı. Maç boyu gergin olduğu gözlenen tecrübeli forvet, son düdüğün çalmasıyla birlikte beklenmedik bir hamle yaptı.

KUTLAMALARA KATILMADI, SOYUNMA ODASINA KOŞTU

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, 1-0’lık tarihi zaferi sahanın ortasında taraftarıyla kutlarken; gözler Mauro Icardi’yi aradı. Takım arkadaşları tribünlere "üçlü" çektirirken, Arjantinli süperstarın kimseyle konuşmadan, başı önde ve oldukça sinirli bir şekilde doğrudan soyunma odasına yönelmesi kameralara yansıdı.

STADYUMDAN KAÇAR GİBİ AYRILDI

Kriz, soyunma odasında da devam etti. Galibiyet sevinci yaşayan takım arkadaşlarına eşlik etmeyen Icardi’nin, formasını çıkarıp hızlıca giyindiği ve takım otobüsünü dahi beklemediği öğrenildi. Stadyumu kendi özel aracıyla terk eden ilk isim olan Icardi, bu hareketiyle sosyal medyayı da ikiye böldü.

İNGİLTERE RÖVANŞI ÖNCESİ BÜYÜK BİLMECE

Liverpool karşısında alınan dev avantaja rağmen, Icardi’nin bu açık tepkisi Galatasaray yönetimini ve teknik heyeti alarm durumuna geçirdi. Taraftarlar sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda: Bir grup "Hocanın kararına saygı duymalı" derken, diğer grup "Icardi gibi bir dünya yıldızı küstürülmemeli" yorumlarını yapıyor.