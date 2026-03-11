Galatasaray Liverpool'u devirdi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 'Sıradaki gelsin' dedi! Uğurcan Çakır'dan cevap gecikmedi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool’u İstanbul’da 1-0’lık skorla dize getirerek Avrupa’yı salladı. Maçın ardından protokol tribününde coşku, karma alanda ise "ayakları yere basan" bir sağduyu hakimiyeti vardı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun iddialı çıkışına, gecenin kahramanı Uğurcan Çakır’dan profesyonelce bir cevap geldi.

PROTOKOLDE ÖZGÜVEN PATLAMASI: "O İŞ BİTTİ!"

Mücadeleyi yerinde takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonu basın mensuplarının sorularını cevaplarken adeta turun müjdesini verdi. Galatasaray’ın sergilediği futboldan etkilenen Hacıosmanoğlu, tur şansının sorulması üzerine: "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin, biz hazırlıklara başladık bile." diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.

UĞURCAN ÇAKIR: "MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMAZ"

Galatasaray formasıyla devleşen milli eldiven Uğurcan Çakır, Bir TV programına yaptığı açıklamada Hacıosmanoğlu’nun bu erken zafer ilanına temkinli yaklaştı. Tebessüm ederek söze başlayan tecrübeli kaleci, şu ifadeleri kullandı: "Başkanımızın temennisi çok güzel, inşallah diyelim. Ancak futbolun bir gerçeği var; maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İngiltere'deki rövanşın ne kadar zor geçeceğini biliyoruz. Umarım orada da dik durup turu geçen taraf biz oluruz."

ZAFERİ UNUTUN, ROTA BAŞAKŞEHİR!

Galatasaray’ın başarılı kalecisi, taraftara ve takım arkadaşlarına teşekkür ederken, galibiyet sarhoşluğuna yer olmadığının altını çizdi. Liverpool rövanşından önce ligdeki kritik viraja dikkat çeken Uğurcan: "Bugün taraftarımız yine 12. adam görevini kusursuz yaptı. Ama profesyonel hayatta dün yoktur. Bu galibiyeti şimdi rafa kaldırıyoruz ve tamamen Cumartesi günkü Başakşehir maçına odaklanıyoruz." diyerek takımı konsantrasyona davet etti.