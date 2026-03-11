Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray Liverpool'u devirdi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 'Sıradaki gelsin' dedi! Uğurcan Çakır'dan cevap gecikmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi gecede Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı İngiliz devi Liverpool’u 1-0’la geçerek çeyrek final kapısını araladı. Maç sonu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Sıradaki rakip gelsin" şeklindeki iddialı çıkışı gündeme damga vururken, gecenin kahramanı Uğurcan Çakır’dan ayakları yere basan, profesyonel bir cevap geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:15

Son 16 Turu’nda temsilcimiz , dünya devi ’u İstanbul’da 1-0’lık skorla dize getirerek Avrupa’yı salladı. Maçın ardından protokol tribününde coşku, karma alanda ise "ayakları yere basan" bir sağduyu hakimiyeti vardı.

Galatasaray Liverpool'u devirdi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 'Sıradaki gelsin' dedi! Uğurcan Çakır'dan cevap gecikmedi

TFF Başkanı ’nun iddialı çıkışına, gecenin kahramanı ’dan profesyonelce bir cevap geldi.

Galatasaray Liverpool'u devirdi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 'Sıradaki gelsin' dedi! Uğurcan Çakır'dan cevap gecikmedi

PROTOKOLDE ÖZGÜVEN PATLAMASI: "O İŞ BİTTİ!"

Mücadeleyi yerinde takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonu basın mensuplarının sorularını cevaplarken adeta turun müjdesini verdi. Galatasaray’ın sergilediği futboldan etkilenen Hacıosmanoğlu, tur şansının sorulması üzerine: "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin, biz hazırlıklara başladık bile." diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.

Galatasaray Liverpool'u devirdi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 'Sıradaki gelsin' dedi! Uğurcan Çakır'dan cevap gecikmedi

UĞURCAN ÇAKIR: "MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMAZ"

Galatasaray formasıyla devleşen milli eldiven Uğurcan Çakır, Bir TV programına yaptığı açıklamada Hacıosmanoğlu’nun bu erken zafer ilanına temkinli yaklaştı. Tebessüm ederek söze başlayan tecrübeli kaleci, şu ifadeleri kullandı: "Başkanımızın temennisi çok güzel, inşallah diyelim. Ancak futbolun bir gerçeği var; maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İngiltere'deki rövanşın ne kadar zor geçeceğini biliyoruz. Umarım orada da dik durup turu geçen taraf biz oluruz."

Galatasaray Liverpool'u devirdi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 'Sıradaki gelsin' dedi! Uğurcan Çakır'dan cevap gecikmedi

ZAFERİ UNUTUN, ROTA BAŞAKŞEHİR!

Galatasaray’ın başarılı kalecisi, taraftara ve takım arkadaşlarına teşekkür ederken, galibiyet sarhoşluğuna yer olmadığının altını çizdi. Liverpool rövanşından önce ligdeki kritik viraja dikkat çeken Uğurcan: "Bugün taraftarımız yine 12. adam görevini kusursuz yaptı. Ama profesyonel hayatta dün yoktur. Bu galibiyeti şimdi rafa kaldırıyoruz ve tamamen Cumartesi günkü Başakşehir maçına odaklanıyoruz." diyerek takımı konsantrasyona davet etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar
Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#ibrahim hacıosmanoğlu
#liverpool
#Uğurcan Çakır
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.