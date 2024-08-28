Son dakika | Galatasaray acil toplanma kararı aldı! Şampiyonlar Ligi hezimeti sonrası peş peşe istifalar
Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi bu akşam saat 18.00'da acil olarak toplanma kararı aldı. Ali Yüce istifasını verirken, yönetim kurulunda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor. Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinden sonra gözler teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi. Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlardan sonra yönetime istifasını sunduğu iddia edildi. Galatasaray Yönetimi Okan Buruk’un yerine takımın efsane teknik adamı Fatih Terim’i getirmeyi hedefliyor.
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından, yönetim bugün saat 18:00'da acil olarak toplanma kararı aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 kaybettiği maçın rövanşında, kendi sahasında 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinden sonra, tecrübeli teknik adam Okan Buruk’un yönetime istifasını sunduğu iddia edildi.
Sezona kötü başlayan Galatasaray, Türkiye Süper Kupası finalinde de Beşiktaş’a 5-0 kaybederek kupayı rakibine kaptırmıştı.
Ligde de henüz beklenilen performansı gösteremeyen sarı kırmızılı ekipte, teknik direktör değişikliği bekleniyor.
İsviçre ekibi Young Boys’a karşı iki maçta da kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray’da, taraftarların sosyal medya da teknik adam değişikliği için binlerce paylaşım yaptığı görüldü.
İddialara göre, Galatasaray Yönetimi Okan Buruk’un yerine takımın efsane teknik adamı Fatih Terim’i getirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'nin başında bulunan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ve Fatih Terim yarışının ligimizde yaşanıp yaşanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.