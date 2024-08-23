Galatasaray'da Victor Nelsson için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi devreye girdi, bonservisi bile belli oldu

23 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:20

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys’a 3-2 kaybeden Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan gidecek futbolcular da merak ediliyor.

NELSSON İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında kritik hatalarıyla yoğun eleştiri alan Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için sürpriz iddia ortaya atıldı.

TRANSFER BEDELİ

The Guardian'da çıkan habere göre West Ham United, Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Haberde transferin 12 milyon sterlin civarında bir rakama bitebileceği belirtildi.

Öte yandan Nelsson için Sevilla, Lille ve Bologna'nın da devrede olduğu ifade edildi. Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 267 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.