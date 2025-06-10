Galatasaray'dan Ali Koç'a çarpıcı mesaj:

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar geldi. Fenerbahçe'nin pek çok kez şampiyonluk fırsatı kaçırdığını ifade eden Hatipoğlu, resmen Ali Koç'u hedef gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim devam ediyor. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin yaşadıkları üzerinden Ali Koç'u eleştirdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE İNCE MESAJLAR

"Geliyoruz diyenler var, büyük geliyoruz diyenler var. Onlarla yaşadığımız rekabet var. Bu sezonu değerlendirmek, onlardan bahsetmeden mümkün olmaz. Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Bizde başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray'ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor. Denizli'de kazansan şampiyonsun. Evinde Trabzon'u yensen şampiyonsun. Uydurulan play-off'lu sezonda son maçta Galatasaray'ı yensen yine şampiyonsun. Evinde Sivasspor'u yensen şampiyonsun. Bunların hiçbirini yapamadın. Sonra kalkıp şampiyon olanı kötülüyorsun."