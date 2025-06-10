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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Ali Koç'a çarpıcı mesaj: "Fenerbahçe hiçbirini yapamadı"

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar geldi. Fenerbahçe'nin pek çok kez şampiyonluk fırsatı kaçırdığını ifade eden Hatipoğlu, resmen Ali Koç'u hedef gösterdi.

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Galatasaray'dan Ali Koç'a çarpıcı mesaj:
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 22:34
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 22:34

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim devam ediyor. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin yaşadıkları üzerinden Ali Koç'u eleştirdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE İNCE MESAJLAR

"Geliyoruz diyenler var, büyük geliyoruz diyenler var. Onlarla yaşadığımız rekabet var. Bu sezonu değerlendirmek, onlardan bahsetmeden mümkün olmaz. Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Bizde başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray'ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor. Denizli'de kazansan şampiyonsun. Evinde Trabzon'u yensen şampiyonsun. Uydurulan play-off'lu sezonda son maçta Galatasaray'ı yensen yine şampiyonsun. Evinde Sivasspor'u yensen şampiyonsun. Bunların hiçbirini yapamadın. Sonra kalkıp şampiyon olanı kötülüyorsun."

Galatasaray'dan Ali Koç'a çarpıcı mesaj: "Fenerbahçe hiçbirini yapamadı"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ALİ KOÇ İLE KAÇ YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR?
Süper Lig devi, 7 yıllık Ali Koç döneminde hiç zafere ulaşamadı.
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ETİKETLER
#ali koç
#ibrahim hatipoğlu
#Galatasaray Yönetimi
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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