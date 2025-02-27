Galatasaray'dan bir hamle daha! Derbideki o iki futbolcu şikayet edildi

Galatasaray'da derbi süreciyle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray tarafından, Fenerbahçe aleyhine yeni bir şikayet dilekçesi oluşturuldu, işte detaylar.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki camia arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçeli iki futbolcu için şikayette bulundu.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇELİ İKİ FUTBOLCU İÇİN ŞİKAYET

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat hakkında şikayet dosyası oluşturdu. Mert Hakan için Osimhen'e hareketini ve İrfan Can için ise küfür gerekçesini gösteren Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk departmanına başvuru gerçekleştirdi.

ÖRNEK SUNULDU

Ayrıca da aynı konulardan dolayı daha önce ceza alan Mauro Icardi, Galatasaray tarafından TFF'ye emsal olarak gösterildi.