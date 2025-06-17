Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı

Futbolda Leroy Sane transferiyle bombayı patlatan Galatasaray, basketbolda da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Macar milli oyuncu Dorka Kata Juhasz'ı renklerine bağladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Dorka Kata Juhasz'ı transfer etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Juhasz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

EUROLOEAGU'DE 8,8 SAYI ORTALAMASI

1999 doğumlu Macar milli oyuncu, geçen sezon Beretta Famila Schio forması ile Kadınlar Euroleague'de 10 karşılaşmada mücadele etti ve 8.8 sayı, 8.4 ribaunt, 1.7 asist, 1.3 top çalma istatistikleri ile sezonu tamamladı.

Ülkesi Macaristan’ın milli formasını da giyen Dorka Juhasz 8 maçta 11.6 sayı, 8.4 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

GALATASARAY'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş Geldin Dorka Juhász" paylaşımıyla transferi duyurdu.

https://x.com/GSBasketbol/status/1934680630471938217