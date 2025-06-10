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 | Onur Kaya

Oblak resmen Galatasaray'da! İmzalar atıldı, transfer açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Sloven oyuncu Oblak ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Oblak transferi için resmi açıklama geldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 05:44
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 05:53

Galatasaray, transfer listesinde bulunan Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablasını transfer etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 34 yaşındaki Teja Oblak ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Oblak resmen Galatasaray'da! İmzalar atıldı, transfer açıklandı

GALATASARAY'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti.

ÇEKYA LİGİNİN MVP'Sİ

2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP’si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak’a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."

Oblak resmen Galatasaray'da! İmzalar atıldı, transfer açıklandı

SIRADA KARDEŞİ VAR

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid kalesini koruyan ve kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Jan Oblak için de zemin yokluyor. Muslera'nın ardından kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen sarı kırmızılıların, Sloven oyuncunun menajeriyle temasta olduğu öğrenildi.

11 yıldır Atletico Madrid kalesini koruyan 32 yaşındaki Jan Oblak'ın piyasa değeri 25 milyon Euro.

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