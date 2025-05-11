Muslera yerine İspanya devinden sürpriz isim

Şampiyonluğa biraz daha yaklaşan Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Avrupa hedefleri doğrultusunda sıkı transfer çalışmaları yapılıyor. Cimbom Fernando Muslera'nın yerine İspanya'dan bir ismi listeye aldı.

Süper Lig’de bu hafta Trabzonspor’u 2-0 yenerek şampiyonluğa daha da yaklaşan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını başlattı. Avrupa hedefleri için dünyaca ünlü yıldızları radarına alan Cimbom’da Fernando Muslera ayrılacak.

MUSLERA YERİNE OBLAK

Kaleci transferine odaklanan Galatasaray bu problemi çözmeye çok yakın. Muslera'nın 15 yıllık kariyerinin ardından sarı kırmıızlılar o bölgeye yine tartışmasız bir isim getirmek istiyor. Birçok ismin adı yazılsa da Galatasaray aradığı ismi İspanya'da buldu.

Sarı-kırmızılılar Jan Oblak'ı radara aldı. 32 yaşında file bekçinin Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol ekibi her ne kadar Oblak'ın tutmak istese de Sloven kaleci kariyerinde bir değişime gitmek istiyor.



Oblak için Galatasaray'ın dışında Almanya ve İngiltere'den de talipler olduğu öğrenildi.

