Galatasaray’dan Emre Can bombası: Almanya ile golünü attı, transfer kapısı açıldı

15 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:05

Gelecek sezonda da şampiyon olmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarında EURO 2024’ü dikkatle takip ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Almanya milli takımında oynayan futbolcuyu radarına aldı.

Almanya’nın İskoçya’yı 5-1 yendiği maçta 90+3’te golünü atan Emre Can, Galatasaray’ın transfer listesinde. Cimbom'un, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, Alman futbolcuyu transfer ederek orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

ALMAN EKİBİYLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçerek Alman ekibiyle pazarlıklara başladı. Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcu için yaklaşık 5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapacakları kaydedildi.

İki kulüp arasında transfer konusunda bir problem yaşanmayacağı ve Almanya ile EURO 2024'te boy gösteren Emre Can'ın, turnuva sonrası sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.

EMRE CAN'IN KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund formasıyla 38 maça çıkan Emre Can, bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.