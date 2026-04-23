Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde hakemi kim oldu? Yasin Kol yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. Kritik karşılaşmada düdük çalacak isim Yasin Kol olurken, hakemin önceki performansı ve derbi deneyimi tartışma konusu oldu. Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanması sonrası resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.
Yasin Kol’un kariyeri incelendiğinde Süper Lig’de pek çok önemli karşılaşmada görev yaptığı görülmektedir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin müsabakalarında düdük çalan Kol, özellikle son yıllarda üst düzey maçlarda daha sık görevlendirilmeye başlandı.
Güncel verilere göre Kol’un yönettiği tek Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Söz konusu mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 eşitlikle ayrılırken, maçta kırmızı kart gösterilmedi.
Yasin Kol, 15 Aralık 1987 tarihinde dünyaya geldi. Sürmene Lisesi mezunu olan Kol, esas mesleği güvenlik görevlisi olmasına karşın futbol hakemliğinde kariyer yaparak üst klasmanlara yükseldi. Hakemlik kariyerinde ilk dikkat çeken adımını 3 Mart 2019 tarihinde Süper Lig’de 4. hakem olarak görev alarak attı.
2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak Süper Lig müsabakalarında görev yapmaya başlayan Kol, kısa süre içinde birçok önemli karşılaşmada yer aldı. 2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir süre alt klasmana düşürüldüğü belirtilse de ilerleyen dönemde yeniden üst lig maçlarına atanarak kariyerine Süper Lig’de devam etti.
Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
24 Nisan Cuma:
25 Nisan Cumartesi:
26 Nisan Pazar:
27 Nisan Pazartesi: