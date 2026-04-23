Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde hakemi kim oldu? Yasin Kol yönettiği maçlar

Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol’un yöneteceği duyuruldu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol’un görevlendirilmesi üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Yapılan duyuruda TFF’ye oldukça sert bir tepki gösterildi.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 13:12

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. Kritik karşılaşmada düdük çalacak isim Yasin Kol olurken, hakemin önceki performansı ve derbi deneyimi tartışma konusu oldu. Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanması sonrası resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol olarak belirlendi ve bu atama Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından Türkiye Futbol Federasyonu ile tüm ilişkilerin askıya alınmasıyla sonuçlandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hakem ataması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.
Yasin Kol, kariyerinde daha önce bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında görev aldı ve bu maç 1-1 berabere bitti.
Yasin Kol, 15 Aralık 1987 doğumlu olup, esas mesleği güvenlik görevlisidir.
Süper Lig'in 31. haftasında diğer maçlarda görev yapacak hakemler de listede yer alıyor.
YASİN KOL’UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇLARI

Yasin Kol’un kariyeri incelendiğinde Süper Lig’de pek çok önemli karşılaşmada görev yaptığı görülmektedir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin müsabakalarında düdük çalan Kol, özellikle son yıllarda üst düzey maçlarda daha sık görevlendirilmeye başlandı.

Güncel verilere göre Kol’un yönettiği tek Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Söz konusu mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 eşitlikle ayrılırken, maçta kırmızı kart gösterilmedi.

  • 29 Mart 2025 Beşiktaş - Galatasaray 2-1
  • 24 Mayıs 2025 Fenerbahçe - Beşiktaş 0-1
  • 5 Nisan 2026 Fenerbahçe - Beşiktaş 1-0
  • 4 Ekim 2025 Galatasaray - Beşiktaş 1-1
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 tarihinde dünyaya geldi. Sürmene Lisesi mezunu olan Kol, esas mesleği güvenlik görevlisi olmasına karşın futbol hakemliğinde kariyer yaparak üst klasmanlara yükseldi. Hakemlik kariyerinde ilk dikkat çeken adımını 3 Mart 2019 tarihinde Süper Lig’de 4. hakem olarak görev alarak attı.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak Süper Lig müsabakalarında görev yapmaya başlayan Kol, kısa süre içinde birçok önemli karşılaşmada yer aldı. 2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir süre alt klasmana düşürüldüğü belirtilse de ilerleyen dönemde yeniden üst lig maçlarına atanarak kariyerine Süper Lig’de devam etti.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

24 Nisan Cuma:

  • 20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

  • 14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
  • 17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
  • 20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar:

  • 14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
  • 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
  • 20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
  • 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
