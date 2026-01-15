Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! Ademola Lookman için yeniden düğmeye basıldı

Olimpiyat'ta oynanan derbide Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, rakibine transferde darbe vurmak istiyor.

CİMBOM LOKMAN İÇİN YENİDEN DEVREDE

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de masada olduğu Ademola Lookman için Galatasaray yeniden düğmeye bastı.

,İtalya'ya giden Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Milano'da menajer George Gardi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gardi'nin bu görüşmede hücum hattı için Manchester City'den Omar Marmoush'u önerdiği ancak Galatasaray yönetiminin ilk tercihinin Lookman olduğu öğrenildi.

PAZARLIĞA OTURULDU

Fenerbahçe ile transfer yarışına girmeye hazırlanan Galatasaray, Atalanta'nın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun 45 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim için pazarlıklara başladı.

ÇİFT HANELİ YILLIK ÜCRET İSTİYOR

Sol açık, sağ açık ve forvet arkası oynayan Nijeryalı yıldız ise kariyerine Türkiye'de devam etmenin şartını çift haneli yıllık ücret olarak belirledi.