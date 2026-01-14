Eyüpspor'da Kerem Demirbay takımdan ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da önemli bir ayrılık yaşandı. Konuyla ilgili eflatun-sarılılardan açıklama geldi. Eyüpspor, sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığı duyurdu.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SKOR KATKISI YAPAMADI

Türk asıllı Alman futbolcu, sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak ikas Eyüpspor'a katılmıştı. İstanbul temsilcisinde tamamı ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyen Demirbay, gol veya asist katkısı yapmayı başaramamıştı.