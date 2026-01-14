Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'nin kasası bu transferle dolup taşacak! İngiliz kulübü servet dökecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi Everton'ın talip olduğu iddia edildi. Haberde İngiliz ekibinin En-Nesyri için yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkardığı aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin kasası bu transferle dolup taşacak! İngiliz kulübü servet dökecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
16:27
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
16:30

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde yapılacak yeni transferler merakla bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe'nin kasası bu transferle dolup taşacak! İngiliz kulübü servet dökecek

EN-NESYRI'NİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe'de Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin de kulüpteki geleceği merak konusu olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun başında 19,5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer edilen 28 yaşındaki forvet, gösterdiği performansla tartışmaların odak noktası haline gelmişti.

Son dönemde formasını Jhon Duran'a kaybeden En-Nesyri'nin uygun teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En-Nesyri'ye başta Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından kulüplerin ilgisinin olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin kasası bu transferle dolup taşacak! İngiliz kulübü servet dökecek

FASLI GOLCÜYE İNGİLTERE'DEN TALİP ÇIKTI

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Youssef En-Nesyri'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Haberde, Everton'ın yıldız santforu 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak için sarı-lacivertlilere teklif sunduğu ifade edildi.

Romano'nun haberinde, Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibinin En-Nesyri için yaptığı teklife kısa süre içerisinde cevap vereceği ve transferin sonuçlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin kasası bu transferle dolup taşacak! İngiliz kulübü servet dökecek

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile boy gösteren Youssef En-Nesyri'ye Everton'ın yanı sıra bir diğer Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da talip olduğu ancak yıldız oyuncunun ilk tercihini Everton'dan yana kullandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin kasası bu transferle dolup taşacak! İngiliz kulübü servet dökecek

EN-NESYRI İÇİN ARABİSTAN PİYASASI HALA AÇIK

Ayrıca Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için Suudi Arabistan piyasasından gelebilecek teklifleri de beklediği öğrenildi. Bu kapsamda, Al-Sadd'ın Faslı forvet için sarı-lacivertlilere 5 milyon euro kiralama ve 25 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif ilettiği ifade edildi.

Youssef En-Nesyri, bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Faslı oyuncu bu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

TGRT Haber
