Galatasaray yarım kalan aşkına kavuşuyor! Cimbom'da Jhon Arias operasyonu

Ocak transfer dönemine durgun bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarını heyecanlandıracak bir hamle için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği ancak Premier Lig temsilcisi Wolverhampton’a kaptırdığı Jhon Arias’ı yeniden gündemine aldı. İngiltere’de beklediği ortamı bulamayan 28 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için Florya cephesinde sıcak saatler yaşanıyor.

PALMEİRAS PUSUDA

Brezilya devlerinden Palmeiras’ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Arias, kariyer planlamasını Avrupa üzerine kurmuş durumda. Güney Amerika’ya dönmek yerine Avrupa futbolunun rekabetçi ortamında kalmak isteyen yıldız futbolcunun bu tavrı, Galatasaray'ı transferde en güçlü aday konumuna getiriyor.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Arias'ın transferindeki en büyük motivasyon kaynağı ise milli takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer almak. Turnuvaya en hazır şekilde gitmek isteyen ve düzenli süre alabileceği bir takımda oynamayı hedefleyen Kolombiyalı, Wolverhampton’ın Premier Lig’de 7 puanla son sıraya demir atması nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM GÜCÜ

Okan Buruk'un elini rahatlatacak bir profil çizen Arias, sahadaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen oyuncu, ihtiyaç halinde 10 numara pozisyonunda da oyun kurucu rolünü üstlenebiliyor. Wolves'un kötü gidişatına rağmen bireysel performansıyla parlayan Arias, çıktığı son üç resmi maçta 1 gol ve 2 asist yaparak formda olduğunu kanıtladı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Temmuz 2025'te 17 milyon euro bedelle İngiltere’ye giden oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında seyrediyor. Galatasaray’ın bu transferde somut adımlar atması halinde, oyuncunun gitme arzusuyla birlikte mutlu sona ulaşması kuvvetle muhtemel görünüyor.