Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu yayımlandı. A101 marketlere her hafta perşembe günü uygun fiyatlı fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da fırsat ürün kampanyası devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü A101 aktüel ürün raflarına 899 TL'den akıllı saat, peşin fiyatına 9 taksitle 16 bin 499 TL'den 55 inç televizyon ve 400 litre no-frost buzdolabı 19 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Evde waffle yapmak isteyenler için ise waffle yapma makinesi 999 TL'ye 22 Ocak A101 aktüel marketlerde yerini alacak. Alternatif olarak ise kitaplık, çalışma masası, battaniye, çift kişilik yorgan, telefon tutucu, 256 GB cep telefonu, bluetooth hoparlör satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte A101 22 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyat listesi...

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101'e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 15:10

16-22 Ocak aktüel ürünleri belli oldu. Bu hafta A101 marketlere "Aldın Aldın" adlı fırsat ürünleri kapsamında bateri, piyano, keman ve kahve makinesi gibi ürünler gelecek. Katalogda yer alan bilgilere göre Türk kahvesi makinesi 1.599 TL'den, piyano 11 bin 5999 TL'den, dijital bateri 6 bin 999 TL'den ve tam boy keman ise 2 bin 499 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca kadın ve erkekler için ise pijama takımları A101 Aktüel ürünler raflarında yer alacak. Bu ürünlerin yanı sıra 43 inç ve 32 inç televizyonlar peşin fiyatına 4 taksit imkanı ile satışa sunulacak. Önümüzdeki hafta ise 22 Ocak 2026 Perşembe günü A101 Aktüel ürünler kapsamında ise erkek bakım seti, buharlı 4 modlu bulunan temizleyici, çay makinesi, baharat öğütücü ve elektrikli cezve gelecek.

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

A101 16 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Desenli Halı (140x200 cm) — 899 TL

Erkek Uzun Kollu Pijama Takımı (M-L-XL) — 299 TL

Kadın Kadife Pijama Takımı (S-M-L-XL) — 449 TL

Kadın Uzun Kollu Pijama Takımı (M-L-XL) — 299 TL

Erkek Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı (3-8 yaş) — 219 TL

Kız Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı (3-8 yaş) — 219 TL

Banyo Klozet Takımı (2 parça, yıkanabilir) — 349 TL

Erkek Bot (Trekking, 42-43 numara) — 649 TL

Kadın Çizgili Havuz Taban Terlik (36-39 numara) — 229 TL

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

43" Android LED TV (Full HD, dahili Wi-Fi) — 9.499 TL

32" Android 14 Smart TV (HD Ready, 3x HDMI) — 5.999 TL

Bulaşık Makinesi (4 programlı, 12 kişilik) — 11.799 TL

Çamaşır Makinesi (12 kg yıkama kapasitesi) — 18.499 TL

Buzdolabı (242 litre net hacim) — 12.999 TL

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

A101'E BU HAFTA NELER GELECEK 2026?

Dijital Piyano (88 tuşlu, çekiç aksiyonlu) — 11.599 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti (7 davul modu) — 6.999 TL

Tam Boy Keman (4/4, taşıma çantalı) — 2.499 TL

Otomatik Şemsiye (8 telli) — 219 TL

Stand Mikser (5 litre paslanmaz çelik hazne) — 4.399 TL

Çay Makinesi (2 litre ısıtıcı kapasitesi) — 2.399 TL

Fondü Makinesi (300 ml kapasite) — 799 TL

Türk Kahvesi Makinesi (1-5 fincan kapasite) — 1.599 TL

Blender Seti (Turbo fonksiyonlu) — 1.599 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici (30 saniyede ısınma) — 999 TL

Kahve Köpürtücü (Pille çalışır) — 219 TL

Kablolu Dik Süpürge (Çıkarılabilir süpürge başlığı) — 1.499 TL

Akıllı Tartı (180 kg kapasite) — 349 TL

Cyclone Süpürge (2.5 litre toz haznesi) — 3.999 TL

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

Gaming Klavye (7 RGB aydınlatmalı) — 499 TL

Kablosuz Hoparlör (Bluetooth bağlantılı) — 599 TL

Ambiyans Aydınlatma (8 renk seçenekli) — 399 TL

Oyuncu Kulaklığı (Kumaş kablolu) — 499 TL

Bluetooth Gaming Kulaklık (Düşük gecikme süresi) — 499 TL

Ambiyans Işık (Uzaktan kumandalı) — 479 TL

Gaming Mouse (2400 DPI) — 239 TL

Cep Telefonu (128 GB hafıza, 4+4 GB RAM) — 5.499 TL

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

A101 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Çalışma Masası (Beyaz, raflı tasarım) — 999 TL

Kitaplık (Metal iskeletli, modern tasarım) — 749 TL

Kapaklı Kitaplık (Geniş raf hacimli) — 999 TL

Kirli Çamaşır Sepeti (2 bölmeli, kirli-temiz ayrımı için) — 749 TL

Orta Boy Valiz (Dayanıklı sert gövde) — 299 TL

Çocuk Sandalyesi (Plastik, dayanıklı yapı) — 129 TL

Banyo Seti (Fırça ve çöp kovası dahil) — 169 TL

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

55" UHD Smart TV (4K Ultra HD çözünürlük) — 16.499 TL

Cep Telefonu (256 GB dahili hafıza, 8 GB RAM) — 8.799 TL

Akıllı Saat (Nabız ölçer ve adım sayar özellikli) — 899 TL

Bluetooth Hoparlör (Kablosuz bağlantı ve RGB ışıklı) — 539 TL

Masaüstü Telefon Tutucu (Ayarlanabilir açı) — 89,50 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Vantuzlu sabitleme) — 159 TL

A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

A101 AKTÜEL KATALOĞU 22 OCAK NELER VAR?

No-Frost Buzdolabı (400 Litre net hacim) — 19.999 TL

Çamaşır Makinesi (9 kg yıkama kapasitesi) — 15.999 TL

Termosifon (65 Litre silindirik mekanik) — 6.999 TL

Buharlı Temizleyici (2000W hızlı ısınma gücü) — 2.999 TL

Çay Makinesi (Çelik demlik ve gövde) — 1.699 TL

Waffle Makinesi (Yapışmaz granit plakalar) — 999 TL

Saç Maşası (Seramik kaplama plakalar) — 799 TL

Erkek Bakım Seti (Kablosuz kullanım imkanı) — 899 TL

Kahve/Baharat Öğütücü (Paslanmaz çelik bıçaklar) — 649 TL

Çubuk Blender (2 kademeli hız ayarı) — 599 TL

Dijital Baskül (Temperli cam yüzey) — 329 TL

Elektrikli Cezve (4-5 fincan kapasite) — 299 TL

