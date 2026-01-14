A101 16-22 Ocak aktüel kataloğu belli oldu! A101’e kitaplık, battaniye, beyaz eşya ürünleri, waffle makinesi ve akıllı saat geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A101 16-22 Ocak aktüel ürünleri belli oldu. Bu hafta A101 marketlere "Aldın Aldın" adlı fırsat ürünleri kapsamında bateri, piyano, keman ve kahve makinesi gibi ürünler gelecek. Katalogda yer alan bilgilere göre Türk kahvesi makinesi 1.599 TL'den, piyano 11 bin 5999 TL'den, dijital bateri 6 bin 999 TL'den ve tam boy keman ise 2 bin 499 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca kadın ve erkekler için ise pijama takımları A101 Aktüel ürünler raflarında yer alacak. Bu ürünlerin yanı sıra 43 inç ve 32 inç televizyonlar peşin fiyatına 4 taksit imkanı ile satışa sunulacak. Önümüzdeki hafta ise 22 Ocak 2026 Perşembe günü A101 Aktüel ürünler kapsamında ise erkek bakım seti, buharlı 4 modlu bulunan temizleyici, çay makinesi, baharat öğütücü ve elektrikli cezve gelecek.
Desenli Halı (140x200 cm) — 899 TL
Erkek Uzun Kollu Pijama Takımı (M-L-XL) — 299 TL
Kadın Kadife Pijama Takımı (S-M-L-XL) — 449 TL
Kadın Uzun Kollu Pijama Takımı (M-L-XL) — 299 TL
Erkek Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı (3-8 yaş) — 219 TL
Kız Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı (3-8 yaş) — 219 TL
Banyo Klozet Takımı (2 parça, yıkanabilir) — 349 TL
Erkek Bot (Trekking, 42-43 numara) — 649 TL
Kadın Çizgili Havuz Taban Terlik (36-39 numara) — 229 TL
43" Android LED TV (Full HD, dahili Wi-Fi) — 9.499 TL
32" Android 14 Smart TV (HD Ready, 3x HDMI) — 5.999 TL
Bulaşık Makinesi (4 programlı, 12 kişilik) — 11.799 TL
Çamaşır Makinesi (12 kg yıkama kapasitesi) — 18.499 TL
Buzdolabı (242 litre net hacim) — 12.999 TL
Dijital Piyano (88 tuşlu, çekiç aksiyonlu) — 11.599 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti (7 davul modu) — 6.999 TL
Tam Boy Keman (4/4, taşıma çantalı) — 2.499 TL
Otomatik Şemsiye (8 telli) — 219 TL
Stand Mikser (5 litre paslanmaz çelik hazne) — 4.399 TL
Çay Makinesi (2 litre ısıtıcı kapasitesi) — 2.399 TL
Fondü Makinesi (300 ml kapasite) — 799 TL
Türk Kahvesi Makinesi (1-5 fincan kapasite) — 1.599 TL
Blender Seti (Turbo fonksiyonlu) — 1.599 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici (30 saniyede ısınma) — 999 TL
Kahve Köpürtücü (Pille çalışır) — 219 TL
Kablolu Dik Süpürge (Çıkarılabilir süpürge başlığı) — 1.499 TL
Akıllı Tartı (180 kg kapasite) — 349 TL
Cyclone Süpürge (2.5 litre toz haznesi) — 3.999 TL
Gaming Klavye (7 RGB aydınlatmalı) — 499 TL
Kablosuz Hoparlör (Bluetooth bağlantılı) — 599 TL
Ambiyans Aydınlatma (8 renk seçenekli) — 399 TL
Oyuncu Kulaklığı (Kumaş kablolu) — 499 TL
Bluetooth Gaming Kulaklık (Düşük gecikme süresi) — 499 TL
Ambiyans Işık (Uzaktan kumandalı) — 479 TL
Gaming Mouse (2400 DPI) — 239 TL
Cep Telefonu (128 GB hafıza, 4+4 GB RAM) — 5.499 TL
Çalışma Masası (Beyaz, raflı tasarım) — 999 TL
Kitaplık (Metal iskeletli, modern tasarım) — 749 TL
Kapaklı Kitaplık (Geniş raf hacimli) — 999 TL
Kirli Çamaşır Sepeti (2 bölmeli, kirli-temiz ayrımı için) — 749 TL
Orta Boy Valiz (Dayanıklı sert gövde) — 299 TL
Çocuk Sandalyesi (Plastik, dayanıklı yapı) — 129 TL
Banyo Seti (Fırça ve çöp kovası dahil) — 169 TL
55" UHD Smart TV (4K Ultra HD çözünürlük) — 16.499 TL
Cep Telefonu (256 GB dahili hafıza, 8 GB RAM) — 8.799 TL
Akıllı Saat (Nabız ölçer ve adım sayar özellikli) — 899 TL
Bluetooth Hoparlör (Kablosuz bağlantı ve RGB ışıklı) — 539 TL
Masaüstü Telefon Tutucu (Ayarlanabilir açı) — 89,50 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Vantuzlu sabitleme) — 159 TL
No-Frost Buzdolabı (400 Litre net hacim) — 19.999 TL
Çamaşır Makinesi (9 kg yıkama kapasitesi) — 15.999 TL
Termosifon (65 Litre silindirik mekanik) — 6.999 TL
Buharlı Temizleyici (2000W hızlı ısınma gücü) — 2.999 TL
Çay Makinesi (Çelik demlik ve gövde) — 1.699 TL
Waffle Makinesi (Yapışmaz granit plakalar) — 999 TL
Saç Maşası (Seramik kaplama plakalar) — 799 TL
Erkek Bakım Seti (Kablosuz kullanım imkanı) — 899 TL
Kahve/Baharat Öğütücü (Paslanmaz çelik bıçaklar) — 649 TL
Çubuk Blender (2 kademeli hız ayarı) — 599 TL
Dijital Baskül (Temperli cam yüzey) — 329 TL
Elektrikli Cezve (4-5 fincan kapasite) — 299 TL