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 | Baran Aksoy

Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen açıklaması! Saat verildi

Son dakika haberi: Victor Osimhen transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Victor Osimhen'in transferiyle ilgili çok çarpıcı sözler kullandı.

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Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen açıklaması! Saat verildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 14:10

Mali Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Öztürk, Victor Osimhen transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk şu ifadeleri kullandı:

" bu sene direkt 'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Osimhen şu an da 'nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu için başkanımız tarafından görevlendirildi. Biz transfer sezonu açılamdan Leroy Sane'yi transfer ettik. Burada aslolan Galatasaray'dır. Muhtemelen bu transfer de 48 saat içinde çözülür. Biz teklifimizi yaptık. Her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray sevgisidir"

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ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#Napoli
#tff
#victor osimhen
#Abdullah Kavukçu
#Spor
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