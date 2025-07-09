Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen açıklaması! Saat verildi

TFF Mali Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Öztürk, Victor Osimhen transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Osimhen şu an da Napoli'nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu transfer için başkanımız tarafından görevlendirildi. Biz transfer sezonu açılamdan Leroy Sane'yi transfer ettik. Burada aslolan Galatasaray'dır. Muhtemelen bu transfer de 48 saat içinde çözülür. Biz teklifimizi yaptık. Her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray sevgisidir"