Galatasaray'dan forvete sürpriz transfer! Alman basını Tomas Cvancara'yı duyurdu

31 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:45

Sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine yeni bir forvet transfer etmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen'in ayrılma olasılığına karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Alman basını, Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Çek golcü Tomas Cvancara'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu açıkladı.

Ligde ve Avrupa'da kupa hedefleyen Galatasaray​'da transfer​ harekatı devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, devre arasında savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

ICARDI SAKAT, OSIMHEN DEVLERİN RADARINDA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi​'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi​'nin yerine yeni bir golcü takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Avrupa devlerinin gündeminde olan Victor Osimhen​'in de devre arasında takımdan ayrılması durumunda B planı devreye sokulacak.

ALMAN BASININDAN TOMAS CVANCARA İDDİASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Çek forvet Tomas Cvancara'yı gündemine aldı.

Haberde, Galatasaray'ın Cvancara'yı Victor Osimhen'in olası ayrılığına karşı listesine aldığı belirtilirdi.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Mönchengladbach'ın Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fransız sağ kanat Nathan Ngoumou ile Cvancara'dan toplam 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

1.90 boyuyla dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, bu sezon Mönchengladbach formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.