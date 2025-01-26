Galatasaray'dan Göztepe maçının hakemine mesaj, Fenerbahçe'den sert yanıt!

26 Ocak 2025 02:23 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 02:33

Türk futbolunda tansiyon yine yükseldi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün Göztepe maçı hakemiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe cephesinde sert bir karşılık buldu. Sarı-lacivertliler, hem hakemlere hem de rakiplerine gözdağı vererek, Kadıköy’de rakiplerine "nefesimizin ensenizde olacağını unutmayın" mesajını gönderdi.

Fenerbahçe​ Kulübü, Galatasaray​ cephesinden yapılan hakem​ odaklı açıklamalara yanıt verdi. Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçı öncesinde hakeme yönelik yapılan eleştirilere sert bir dille tepki göstererek, Türk futbolunun öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Göztepe maçına dikkat çekerek hakemlere göndermede bulunmuştu. Öztürk, “Yarın da güzel bir maç izleyeceğimizden eminim. Ancak umarım hakem, bizim Fenerbahçe’yi kendi sahasında net bir şekilde yendiğimiz maçtaki hataları tekrarlamaz” ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden sert bir açıklama yaparak Galatasaray yönetimini eleştirdi. Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Hakem kararlarıyla sürekli desteklenip şımartılan rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları gündemden düşürmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine adeta talimat verircesine açıklamalar yapmıştır. Geçmişte, hakem toplantılarında karşı tarafın haklarını savunmaktan çekinmeyen hakemlere sesleniyoruz: Önceliğiniz Türk futbolu olmalıdır. Kendi çıkarları için sizi baskı altına alarak, bizim hocamızın ve futbolcularımızın emeğini hiçe saymaya çalışanların oyunlarına gelmeyin. Bugünkü performansınız, kime hizmet ettiğinizi gösterecektir.”

Fenerbahçe, açıklamasının sonunda taraftarlarına da seslenerek Kadıköy’de doksan dakika boyunca destek olmaya çağırdı ve “Birleş, savaş, zafer bizim olacak!” ifadelerini kullandı.